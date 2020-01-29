وزيرة الصحة تكشف: هذه أعراض الإصابة بفيروس كورونا

29 يناير 2020 - 12:40 ص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية حددت الحالات التي يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وهى أن درجة الحرارة تصل إلى 38 درجة، ويصاحبها سعال، موضحة أن هناك تحليل يجرى للتأكد من الإصابة.



وأكدت "زايد"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد أي حالة تخطت درجة حرارتها 38 درجة ثبت إصابتها بفيروس كورونا، مضيفة: "لا توجد في مصر أي حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا"، منوهة بأنه حال إعلان منظمة الصحة العالمية وصول فيروس كورونا إلى درجة الوباء، سيتم اتخاذ إجراءات أخرى مثل تجهيز أسرة رعاية مركزة فارغة.

