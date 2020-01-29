  • الأربعاء 29 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:08 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فايلر

فايلر يوبخ نجم الأهلي: أنت مقصر وأرقامك سيئة

شوبير

شوبير يحسمها: هذا السبب الحقيقي لاستبعاد قفشة بقرار "فايلر"

أرشيفية

متحدث "الوزراء": يوجد 350 مصري بمقاطعة ووهان الصينية

طارق عامر: أنا لما قلت التصريح ده كنت بقول نكتة

محافظ البنك المركزي يكشف معلومة هامة بشأن الدولار

شيخ الأزهر د.أحمد الطيب ورئيس جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة: هذه حقيقة الخلاف بيني وبين شيخ الأزهر

مواجهة كورونا

طالب مصري يستغيث بمدينة ووهان الصينية بسبب "كورونا"

ترامب ونتنياهو

"دولة أرخبيل" فلسطينية عاصمتها "أبوديس"

كروت الشحن

الكشف عن حقيقة رفع قيمة كروت الشحن الفترة القادمة

مفاجأة.. غرامة 50 جنيها لمنقذ ابنته من تحت عجلات القطار

"النقل" تكشف تفاصيل إنقاذ طفلة القطار بالإسماعيلية

سامح شكري

رسميًا.. مصر ترد على إعلان «ترامب» صفقة القرن

بالفيديو..

وزيرة الصحة تكشف: هذه أعراض الإصابة بفيروس كورونا

الحياة السياسية

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية تحذر من هذا الأمر في التعامل مع "كورونا"

#

الكشف عن حالة مصابة بـ"كورونا" بالإسكندرية.. والصحة تُعلق

#

سريلانكا.. رصد أول إصابة بفيروس "كورونا"

#

تعرف أكثر على "كورونا" القاتل وكيف تحمي نفسك من الإصابة به

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية حددت الحالات التي يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وهى أن درجة الحرارة تصل إلى 38 درجة، ويصاحبها سعال، موضحة أن هناك تحليل يجرى للتأكد من الإصابة.
وأكدت "زايد"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد أي حالة تخطت درجة حرارتها 38 درجة ثبت إصابتها بفيروس كورونا، مضيفة: "لا توجد في مصر أي حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا"، منوهة بأنه حال إعلان منظمة الصحة العالمية وصول فيروس كورونا إلى درجة الوباء، سيتم اتخاذ إجراءات أخرى مثل تجهيز أسرة رعاية مركزة فارغة.
وأضافت وزيرة الصحة، أن منع الإجازات لأطباء الطب الوقائي أمر روتيني يستهدف الحفاظ على صحة المواطنين، منوهة بأن مصر ليست من الدولة المعرضة للإصابة بفيروس كورونا.
 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» هل تحتاج مصر لتمويل جديد من صندوق النقد؟
» "أبو مازن": لا يمكن القبول بدولة فلسطينية بدون القدس
» واشنطن تحذر مواطنيها من السفر لإسرائيل
» بريطانيا تحذّر رعاياها من السفر إلى الصين
» عقب إعلان "صفقة القرن".. وسم "فلسطين الحرة" يتصدر الترند العالمي
» أمطار وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الغد
» الدولار يصدم المواطنين ويرتفع مجددًا
» مفاجأة.. أحمد عز تقاضي 22 مليون جنيه في إعلان واحد
» متهم بقتل زوجته.. صورها وهي تمارس الجنس مع صديقه
» الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام وادي دجلة
» أسعار الذهب تتراجع في ختام تعاملات اليوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    06:54 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني