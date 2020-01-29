محافظ البنك المركزي يكشف معلومة هامة بشأن الدولار

29 يناير 2020 - 12:20 ص

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن أنه تم العمل على برنامج تحرير سعر الصرف مع خبراء في العالم بأكمله، وشاهدنا تجارب دول أخرى.



وأضاف "عامر" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه من المعروف بعد تحرير سعر الصرف تحدث طفرة في أسعار الصرف وتنحصر تدريجيا ويستقر في المستويات الطبيعية.



وتابع: "بعد تحرير سعر الصرف زاد سعر الصرف في البداية زيادة كبيرة وأدى إلى قلق البعض ولكننا كنا نتوقع الأمر، وأعصابنا كانت قوية وكنا على علم بزيادة أسعار الصرف ولكن سعر الدولار انخفض تدريجيا بعد ذلك".



وأكمل طارق عامر: "زيادة أسعار الصرف أدت إلى انخفاض الواردات من 76 مليار دولار إلى 59 مليار دولار وبدأ تدريجيا يحدث التصحيح وحدث بشكل كبير في 2019.. فاستعادة الأمن والاستقرار وتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة في غاية الأهمية وأحد الأسباب الرئيسية لعودة النمو الاقتصادي".

