تعليق ناري من الملك سلمان على صفقة القرن

29 يناير 2020 - 06:42 ص

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية عن اتصال أجراه العاهل السعودي الملك سلمان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس كشف فيه عن موقفه من صفقة القرن.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الملك سلمان أكد لمحمود عباس أن "موقف المملكة من القضية الفلسطينية لن يتغير حفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني".



وأضاف العاهل السعودي: قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين ونحن معكم.



وأكد العاهل السعودي على ضرورة تحقيق السلام العاهل والشامل باعتباره خيار استراتيجي يحقق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.



ومن جهته شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، العاهل السعودي على مواقف المملكة الثابتة لتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

