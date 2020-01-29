» محمد مرسي يهاجم صفقة القرن: يوم أسود .. إنا لله وإنا إليه راجعون

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محمد مرسي

صفقة القرن

أعلن محمد مرسي - سفير مصر السابق بدولة قطر - عن صدمته الشديدة من إعلان صفقة القرن.

وقال "مرسي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : لم أطلع بعد علي تفاصيل صفقة القرن التي أعلنها من واشنطن منذ قليل الرئيس الأمريكي ترامب ، وتحدث عنها بجواره وبصلف وبجاحة وغرور نتنياهو ممليا شروطها.

وأضافك لكن في ضوء ما شاهدته للتو علي الهواء، وكذا إعمالا للحكمة الخالدة ( الحداية مبتحدفشي كتاكيت) ، أعلن وبكل حزن وأسف أن اليوم 28 يناير 2020 هو يوم أسود آخر .. حالك السواد .. يضاف إلي قائمة الأيام السوداء الطويلة لأمتنا العربية المنكوبة بأبنائها.

وأردف: بكل خجل وتردد وشعور بالمهانة أقول أن لبيت المقدس رب يحميه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفند فى منشور أخر بيان الخارجية المصرية المعقب على خطة السلام الأمريكية، واصفا اياه، برد فعل سريع وهادئ تمت صياغته بعناية شديدة توازن بين مواقفنا الثابته إزاء القضية الفلسطينية من ناحية ، والظروف الراهنة بالغة الحساسية والصعوبه والتي تمر بها مصر والمنطقة العربية من ناحية ثانية .

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