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ظهور أول إصابة بفايروس "كورونا" في الإمارات

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فيروس كورونا
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وكالات - أحمد عادل شعبان

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الامارات

كورونا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل أول إصابة بفايروس "كورونا" المستجد.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن المصابين كلهم من عائلة واحدة أتت من مدينة "ووهان" الصينية.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية إلى أن حالة المصابين مستقرة ومازالت تحت الملاحظة الطبية.

وأكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة
اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

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