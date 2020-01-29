مفاجأة من تركي آل الشيخ للنادي الأهلي

29 يناير 2020 - 09:21 ص

أجرى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى اتصالاً هاتفيًا برئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب للاطمئنان على الفريق قبل مباراته المرتقبة أمام الهلال السوداني والمقرر لها السبت المقبل فى ختام مباريات دورى المجموعات بأبطال أفريقيا.

وكتب "آل الشيخ" عبر "فيس بوك": "أجريت اتصالاً بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان علي الفريق قبل لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت.. وأبديت رغبتي في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة.. وأكد توافقنا في هذا الأمر لكن بعد الصعود بإذن الله".

ويحتاج الأهلى لتحقيق نتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو تحقيق الفوز من أجل حسم الصعود للأدوار المقبلة بالمسابقة.