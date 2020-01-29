مشرف القطارات: الناس هاجمتني لما كشفت حقيقة الأب وابنته

29 يناير 2020 - 09:25 ص

كشف ياسر عبد الحميد مشرف قطارات بمحطة الإسماعيلية، عن مفاجأة في واقعة الأب الذي أنقذ ابنته من تحت عجلات القطار في الإسماعيلية.

وأضاف مشرف القطارات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على قناة "سي بي سي": أن الأب مرّ من تحت القطار هو وابنته.

وأوضح أنه تعرض للهجوم والنقد، منوهًا بأن الناس هاجموني على السوشيال ميديا، وقالوا لي: "أنت كذاب".

وأكد أنني لم أصرح بأي شيء خاطئ وقلت الحقيقة فقط، وفي ناس قالت عليّ مأجور، لتشويه صورة الأب وابنته.

يذكر أن مشرف القطارات بالمحطة كان قد كشف في اتصال سابق عن تفاصيل إنقاذ أب لابنته من أسفل عجلات القطار.

وأوضح أن الابنة لم تسقط من الرصيف ولكن الأب وابنته قررا العبور من أسفل القطار أثناء توقفه وعند مرور الابنة تحرك القطار واضطر الوالد إلى النزول إلى القضبان لإنقاذ ابنته.

وأكد أن هذا الأب مهمل وجازف بحياة ابنته ولا يصح أن يعبر هو وابنته من أسفل القطار المتواجد على رصيف المحطة.