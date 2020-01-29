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اعتقال حارس "الأقصى" من أمام مصلى باب الرحمة

عرب وعالم

الاحتلال الاسرائيلى يجدد اقتحامه للمسجد الاقصى
الاحتلال الاسرائيلى يجدد اقتحامه للمسجد الاقصى
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وكالات - أشرف العبساوى

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اقتحام المسجد الأقصى.. ومتطرفون يتوعدون بالعودة يوم عرفة

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حارس المسجد الأقصى حمزة نمر من أمام مصلى باب الرحمة وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء 16 فلسطينيًا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، واقتحمت منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، واعتقلت فلسطينيين اثنين من مدينة "طوباس"، واثنين آخرين من بلدة "تقوع" في "بيت لحم"، كما اعتقلت آخر من محافظة "طولكرم"، وخمسة فلسطينيين من "القدس".

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال خمسة نساء من أمام مصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى، وسيدة من بلدة "يعبد" جنوب غرب "جنين".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة "باب الزاوية" وسوق "العميان" في مدينة "الخليل"، وخلعت أبواب محال تجارية وفتشتها وحطمت محتوياتها، فيما كثف جنود الاحتلال من وجودهم بشارع "الشهداء" وسط المدينة، ونصبت حاجزًا عسكريًا على مثلث "خرسا" جنوب غرب "الخليل" وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم وقامت بتأخيرهم عن أعمالهم.

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