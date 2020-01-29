» "زلابية": "خطيبى قلعني الدبلة فى الشارع"

إيمان هاني
روت هدير محمد، ضحية التنمر الشهيرة بـ"زلابية" أثناء حفل خطبتها، قائلة: "كنت فرحانة أوي أوي ولكن قعدت أسبوع مبخرجش من البيت بسبب الكلام اللي اتقال عليا والفيديوهات".
وأضافت "محمد"، خلال حوارها ببرنامج "أحلى كلام"، المذاع على فضائية "المحور": "خطيبي زود الحكاية، وبعتلي واحدة قلعتني الدبلة في الشارع وخدتها".
وتابعت: "العريس سابني ومشي من نص الفرح من الكلام اللي كان بيتقال عليا، كان في حد متابعني وبيصورني من وأنا في الكوافير، وأثناء الفرح، ونزلوها على فيس بوك".
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