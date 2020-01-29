استبدال نجمات علم الصين بـ " 5 فيروسات كورونا".. يفجر هذه الأزمة

29 يناير 2020 - 10:11 ص

عبرت السفارة الصينية عن غضبها، جراء رسم كاريكاتيري نشرته صحيفة دنماركية عن فيروس كورونا الجديد المنتشر في الصين.

وكانت صحيفة "يلاندس بوستن" قد نشرت رسمًا كاريكاتيريًا، يجسد العلم الوطني الصيني، واستبدلت في الرسم النجوم الخمس الصفراء المتواجدة على العلم الأصلي بخمسة فيروسات في إشارة منها إلى فيروس "كورونا" المنتشر هناك، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

واعتبرت السفارة الصينية ذلك الكاريكاتير إهانة للصين، مؤكدة أنه يؤذي مشاعر الشعب الصيني، وطالبت الصحيفة باعتذار رسمي، إلا أن رئيس تحرير صحيفة جيكوب نيبرو رفض الانتقادات، مؤكدًا عدم وجود أي سخرية أو تحقير في الكاريكاتير.

كما اعتبر أن الكاريكاتير رسم توضيحي، يجسد الأحداث الجارية، بـ"استخدام وسائل قليلة في مساحة محدودة للغاية"، بحسب تعبيره.