» محمد امام يشعل مواقع التواصل بمقطع فيديو

شارك الفنان محمد إمام، متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام" بمقطع فيديو ظريف له في أحد المطاعم الإماراتية، نال إعجاب جمهوره ومحبيه.

وظهر محمد إمام في الفيديو في أحد المطاعم بالإمارات، وكان الجرسون في المطعم يطعم بيديه ليجعله يتذوق بعض الأكلات.

وعلق الفنان محمد إمام على الفيديو: "ناس لطيفة أوي... ده كان ناقص يعملولي مساچ".

جدير بالذكر أن فيلم "لص بغداد"، أخر الأعمال التي تم عرضها للفنان محمد إمام، حيث شاركه البطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن وصلاح عبد الله.