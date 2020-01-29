مفاجأة عن مديرة دار الأيتام المتهمة بالتعذيب.. مكان العمل مهم

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تعذيب

المحور

دار أيتام

محمد الباز

فجر الإعلامي محمد الباز، مفاجأة من العيار الثقيل عن واقعة تعذيب فتاة بإحدى دور الأيتام في العاشر من رمضان، قائلا: "في معلومة صادمة مش هتصدقوها في واقعة التعذيب وهي أن مديرة دار الأيتام التي كانت تعذب الفتاة، هي أستاذ تربية نفسية في كلية الطفولة جامعة المنوفية".

وعقب الباز، خلال حلقة اليوم، من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، علي فيديو التعذيب، مطالبًا بضرورة تأهيل المشرفين على دور الأيتام لمراعاة الأبعاد النفسية للطفل".

وتابع: "نحتاج رقابة قوية على دور الأيتام، فمن الممكن أن تخرج لنا أشخاص صالحين، ويمكن أن تخرج لنا سفاحين وفي النهاية المجتمع يدفع الثمن.

وكانت مدير دار أيتام "نهر الحياة" فى العاشر من رمضان، اعتدت على إحدى نزيلات الدار من الفتيات، بالضرب المبرح وتوجيه السباب والشتائم.

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