بعد كشفه هذه الكارثة.. إعلامي: "إحنا اتعودنا على الغلط"

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كشف الإعلامي شريف عامر تفاصيل جديدة عن جولته بمحافظة الإسكندرية، قائلاً: "إنه التقي بصاحب مكتب عقارات أخبره بكارثة عن العقارات المخالفة".

 وأضاف "عامر"، من خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "صاحب مكتب العقارات قالي من سنتين كان 90% من العقارات التي يعملون بها مخالفة.

وعقب عامر علي حديث صاحب مكتب العقارات، قائلاً: "طول الوقت وأنا بتكلم مع صاحب مكتب العقارات كنت مندهش جدا، عشنا مع الغلط واتعودنا عليه لغاية مبقاش نميزه".

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