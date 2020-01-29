الأهلى يختتم تدريباته قبل السفر للسودان

29 يناير 2020 - 10:39 ص

يختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم بملعب النادي بمختار التتش بالجزيرة، قبل السفر غدًا إلى السودان لمواجهة الهلال والمقرر لها السبت المقبل على ملعب أم درمان، في ختام دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة مواجهة النجم الساحلي وبلاتينيوم.

ويتصدر الأهلي مجموعته قبل الجولة الأخيرة برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السودانى بتسع نقاط لكل منهما، بينما يتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة.

وأعلن الجهاز الطبي بالأهلي جاهزية محمد الشناوي لمواجهة الهلال السوداني، بعد الإصابة التي تعرض لها الحارس خلال مباراة النجم الساحلي، وأثبتت الأشعة التي أجراها الشناوي على منطقة الظهر سلامته وجاهزيته.