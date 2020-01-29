أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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مواعيد

مباريات

مسابقات

تقام اليوم العديد من المباريات سواء على المستوى المحلى أو الدولى بمختلف المسابقات والبطولات.

"المصريون" تستعرض مواعيد المباريات كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري

المصري البورسعيدي   X الجونة – 5:00 مساء - تايم سبورت

نادي مصر  X   بيراميدز – 7:30 مساء - تايم سبورت

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

كولتورال ديبورتيفا ليونيسا  X   فالنسيا –  10:00 مساء -الرياضية السعودية

رايو فاليكانو  X فياريال – 10:00 مساء -  الرياضية السعودية

ريال سرقسطة   X   ريال مدريد – 10:00 مساء - الرياضية السعودية

باداجوز  X   غرناطة – 10:00  مساء -  الرياضية السعودية   

مواعيد مباريات كأس فرنسا

ابينال   X   ليل –  7:30  مساءا - beIN SPORT HD 6     

باو إف سي    X باريس سان جيرمان – 7:30  مساء - beIN SPORT HD 6   

مارسيليا   X ستراسبورج – 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6     

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

إنتر ميلان   X   فيورنتينا – 9:45 مساء -   beIN SPORT HD

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مانشستر سيتي  X   مانشستر يونايتد – 9:45 مساء -  beIN SPORT HD 2   

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد X   ليفربول – 9:45 مساء - beIN SPORT HD 1    


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