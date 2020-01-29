» فيديو نادر لـ كريم عبد العزيز يثير ضجة

عرضت الفنانة إسعاد يونس، عبر برنامجها "صاحبة السعادة"، فيديو نادرًا للفنان كريم عبد العزيز، من طفولته، مع مجموعة من الأطفال.

وعلى مدار حلقتي الإثنين والثلاثاء من البرنامج، كشف كريم عبد العزيز عن كواليس العمل في مجموعة من أفلامه، مثل "اضحك الصورة تطلع حلوة"، و"ولاد العم"، و"أبو علي"، و"واحد من الناس"، و"الفيل الأزرق"، وغيرها.

كما تحدث عن فيلميه الجديدين المقبلين "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"1919".

يذكر أن فيلم "1919"، مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، وهو من إخراج مروان حامد، ويتشارك بطولته كريم عبد العزيز مع الفنان أحمد عز.