يحفظ القرآن بـ 4 لغات .. طفل يعاني من التوحد

29 يناير 2020 - 12:09 م

نال الطفل علي إعجاب لجنة التحكيم خلال مشاركته في مسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة في دورتها الـ24 بجازان.

واللغات التي حفظ بها الطفل القرآن هي العربية والإنجليزية والأردية والفرنسية.

ومن المتوقع أن يرعي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز مساء غد الخميس الحفل الختامي وتسليم جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة بحضور عدد من الأمراء والمسئولين وذلك بقاعة الاحتفالات بمركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة.