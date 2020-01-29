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بـ 2 مليار دولار.. فودافون تبيع حصتها لصالح "اتصالات السعودية"

الحياة السياسية

شركة فودافون
شركة فودافون
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اتفاق

فودافون

السعودية للاتصالات

وقعت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات، منذ قليل، على مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC .

وتوصل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، بقيمة تقرب من 2 مليار و392 مليون دولار أمريكي.

وتعتزم فودافون العالمية، والشركة السعودية للاتصالات حال الانتهاء من الصفقة، الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل في السوق المصري.

وتشمل الاتفاقية العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار في استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى.

ورغم ذلك، تعتزم شركة فودافون العالمية الاستمرار في وجودها داخل السوق المصري، عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها حول العالم، حيث يبلغ عدد الموظفين في فودافون للخدمات الدولية  في مقراتها الثلاثة بالقرية الذكية والقاهرة والإسكندرية 7800 موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.

من جانبه، صرح نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون: "أشعر بالفخر بنجاح شركة فودافون مصر وريادتها في السوق المصرى كشبكة المحمول "رقم واحد" وأثق باستمرارية هذا النجاح والتقدم مع شركة الاتصالات السعودية STC ".

وأضاف: "أن هذه الخطوة تتماشى مع أولوياتنا في تعظيم الفائدة لاستثماراتنا في الأسواق العالمية، والتركيز على أسواق أوروبا وأفريقيا وتقليل أعباء الديون الصافية، الذي من شأنه تحقيق أفضل عائد لمساهمينا".

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