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وزيرة الثقافة: مليون زائر لمعرض الكتاب حتى أمس

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وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم
وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم
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متابعات- أمينة عبد العال

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معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي

وزيرةالثقافة

أعلنت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم عن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 الذي تجاوز أمس الثلاثاء مليون زائر، لافتة إلى أن هناك إقبالاً كبيرًا على المعرض هذا العام خاصة مع تلاشي السلبيات التي ظهرت في معرض العام الماضي.

كما أضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" علي فضائية "تن" مع الإعلامي أحمد خيري، أن العام الماضي شكل نقلة كبيرة بالنسبة لهم مع وجود إصرارهم علي نجاح النقلة، وبالفعل تم رصد بعض السلبيات أثناء المعرض وإصرارهم هذا العام علي تذليل العقبات وبالفعل بعد انتهاء المعرض العام الماضي باشرنا في العمل علي السلبيات التي تم  رصدها.

وأشارت إلى أنه تم عمل تيسيرات من قبل الوزارة بالنسبة لمشكلة المواصلات وتم حلها مشيرة إلي وجود أنشطة كثيرة ومتعددة من ندوات ووجود قامات كبيرة في كل المجالات والشباب الموجودين بأفكارهم وأنشطتهم.

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