أحلام تثير الجدل بـ مجوهراتها على مسرح البوليفارد بالرياض

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، جدلاً واسعًا، بسبب قيمة مجوهراتها وما حدث معها على مسرح البوليفارد بمدينة الرياض بالسعودية، وذلك خلال تكريمها ضمن فعاليات موسم الرياض، بدرع من الذهب الخالص.

وتزينت أحلام خلال الحفل بمجوهرات قيمتها حوالي 7 ملايين دولار، من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة، إذ سافرت خصيصًا إلى لندن للاتفاق معه على القطع، وهو مكون من عقد وأقراط صممت خصيصًا لها من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر.

من جانبها، نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، على حسابها على إنستجرام، مقطعًا من مقابلة أجرتها مع أحلام على هامش الحفل، لتؤكد الأخيرة أن الأقراط التي ارتدتها كسرت بمجرد صعودها إلى المسرح، لافتة إلى أن الحفل ككل كان عظيمًا.

في السياق نفسه أكدت أحلام أنها لم تتمكن من إقفال قبضة يدها بسبب انفعالها وتفاعلها مع الحاضرين، وانبهارها بالحفل.