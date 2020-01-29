مصر والصين تبحثان سبل التعاون لوقف فيروس"كورونا"

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الحياة السياسية

وزيرة الصحة و رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة الصين
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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

اجتمعت وزير الصحة والسكان هالة زايد، مع شياوجون جنغ، وزير مفوض ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة الصين الشعبية في مصر، لبحث سبل التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة بأن اللقاء تناول آخر مستجدات الفيروس في الصين بالإضافة إلى خطة الوزارة للتصدي للفيروس ومنعه من دخول مصر، كما تناول الجانبان أحوال الجالية المصرية في الصين والجالية الصينية في مصر.

وأضاف مجاهد أن السفارة المصرية في بكين قامت بتخطيط خط ساخن للمصريين المقيمين في الصين للتواصل الدائم لتقديم كل سبل الدعم لهم، حسبما نشر "الوفد".

ووجهت زايد الشكر للرئيس الصيني على قراره بمنع الرحلات داخل وخارج مصر، والدعم الوقائي والطبي للمصريين المقيمين في الصين.

وحضر الاجتماع الذي أقيم في ديوان الوزارة وفد من سفارة الصين الشعبية والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف.

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