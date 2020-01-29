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حقيقة تعاقد "النقاز" مع النجم الساحلى

الرياضة

حمدي النقاز
حمدي النقاز
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الزمالك

النجم الساحلى

"النقاز"

نفى نائب رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، ما تردد بشأن تعاقد ناديه مع حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق.

وتواترت أنباء حول انضمام اللاعب لفريق النجم الساحلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لدعم الجبهة اليمنى الفترة المقبلة.

وكان "النقاز" بدء مشواره الاحترافي مع نادي النجم عام 2013 قبل أن يرحل عن صفوف الفريق إلى الزمالك في شتاء 2018.

وفسخ اللاعب تعاقده من طرف واحد مع نادي الزمالك شهر ديسمبر الماضي لعدم حصوله على مستحقاته.

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