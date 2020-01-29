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إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار بمنطقة أبو رواش الأثرية

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إحباط محاولة للحفر خلسة بمنطقة أبو رواش الأثرية
إحباط محاولة للحفر خلسة بمنطقة أبو رواش الأثرية
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أمينة عبد العال

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تمكن حراس المجلس الأعلى للآثار فجر اليوم من إحباط محاولة للحفر خلسة بمنطقة أبو رواش الأثرية، حيث تم القبض على تشكيل عصابي من أربعة أشخاص كانوا يقومون بالحفر خلسة داخل المنطقة الأثرية.

صرح بذلك د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار موضحًا أن حراس المنطقة قاموا بمراقبة الجناة أثناء محاولتهم دخول المنطقة الأثرية وتم القبض عليهم متلبسين أثناء قيامهم بالحفر خلسة.

وقد قام الحراس بإبلاغ شرطة السياحة والآثار وتحرير محضر بوجود مجموعة أشخاص يقومون بالتنقيب والبحث عن الآثار بالمخالفة للقانون، وتم تسليمهم لشرطة السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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