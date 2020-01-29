الموعد والقنوات الناقلة لليفربول أمام وست هام

29 يناير 2020 - 02:30 م

يلتقي فريق ليفربول نظيره وست هام يونايتد، فى العاشرة إلا ربع على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة على beIN SPORT HD 1 .

ويفتقد ليفربول لخدمات ساديو ماني وشيردان شاكيري للإصابة ومعهما جيمس ميلنر ونابي كيتا وناثان كلاين.

استقر يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة وست هام.

في حراسة المرمى ومن أمامه الرباعي المعتاد روبرتسون وفان دايك وجوميز وأرنولد، مع منتصف ملعب بقيادة هندرسون وفابينيو وتشامبرلين، وهجوم يتزعمه محمد صلاح وفيرمينو وديفوك أوريجي.