» بعد أزمة "ذا فويس".. هايدي محمد تحيى أولى حفلاتها

29 يناير 2020 - 02:32 م

رغم خروجها من برنامج "ذا فويس كيدز"، والجدل الذي أثار حول الأمر، تستعد هايدي محمد، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لإحياء أولي حفلاتها ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب، في دورته الواحدة والخمسين.

وأعربت "هايدي" في بيانٍ صادر عنها، عن سعادتها البالغة، لإحيائها حفلٍ غنائي، عقب مرور أقل من أسبوعين عن خروجها من البرنامج، إذ تُعد هذه الخطوة هي الأولى لها في إحياء الحفلات وبشكلٍ احترافي، موضحة أن هذه الحفلة تأتي بإشراف دار الأوبرا المصرية.

وأضافت أنها استعدت لهذا الحفل بشكلٍ جيد، للظهور أمام الجمهور بشكلٍ احترافي، إذ أجرت بروفات لأيامٍ متواصلة، بالتعاون مع الدكتور عبد الوهاب السيد مدير مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، وسوف تشدو أغنية للفنانة أم كلثوم، مؤكدة بقولها أنها ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور.