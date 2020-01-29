» التضامن تفتتح معرض ديارنا بالأقصر

29 يناير 2020 - 02:34 م

تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج افتتح أمس معرض ديارنا للأسر المنتجة بمحافظة الأقصر والذي يستمر حتى 8 فبراير والمقام بساحة سيدي أبو الحجاج بالأقصر على مساحة 600 متر مربع ويضم المعرض المنتجات المتميزة لـ50 عارضا من جمعيات الأسر المنتجة من محافظات الجمهورية وهي القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء والفيوم وسوهاج والجيزة والأقصر وقنا والوادي الجديد وأسيوط وأسوان كما يشارك في المعرض أيضًا عارضين تابعين لجهاز تنمية المشروعات من أصحاب المشاريع الصغيرة بمنتجاتهم.

هذا ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور من الساعة 10 صباحاً إلى 11 مساء وتتنوع المنتجات بالمعرض بين الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والسجاد والكليم والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه والصدف والخزف والخوص واللوحات الفنية والفخار وأباجورات الملح ومكملات الديكور بأنواعها وتتميز كل هذه المنتجات بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدوياً وذات جودة عالية.

جدير بالذكر أن معرض ديارنا يعد احد الادوات التسويقية الداعمة لمنتجات شباب الأسر المنتجة والتى تساهم بها الوزارة في إطار تشجيع الوزارة للجمعيات والأسر المنتجة على المشاركة وتعظيم العائد التنموي من مشروعاتهم والترويج لها طوال العام من خلال تنظيم معارض في كل محافظات الجمهورية لتحقيق الاستدامة.