  • الأربعاء 29 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأهلي في المطار

فيروس «كورونا» يهدد الأهلي في السودان

مبارك

"الديب" يعلق على فقدان "مبارك" النطق

أرشيفية

هجوم حوثي على السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة

طائرات لإجلاء المواطنين من الصين

أمريكا وإيطاليا ترسلان طائرات لإجلاء مواطنيهم من الصين

صورة من الفيديو

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة الأب البطل

موعد والقنوات الناقلة ليفربول أمام وست هام

الموعد والقنوات الناقلة لليفربول أمام وست هام

الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة

"الخشت" يرد على شيخ الأزهر: "كلامي ليس شذوذًًا"

صورة الخبر

واقعة «سوبر بابا» تسيطر على الصحافة الإنجليزية

شركة فودافون

بـ 2 مليار دولار.. فودافون تبيع حصتها لصالح "اتصالات السعودية"

الطفل زياد جمال الدين

يحفظ القرآن بـ 4 لغات .. طفل يعاني من التوحد

إصابة إكرامي في تدريبات الأهلي

الرياضة

اكرامى
اكرامى
Advertisements

هاني عبد الصبور

أخبار متعلقة
#

«إكرامي» يواصل برنامجه التأهيلي في زيمبابوي

#

إصابة 3 في واقعة التحرش بمنتقبة في الكويت

#

الأهلي يعلن إصابة سعد سمير بقطع في "وتر أكيلس"

#

لأول مرة.. ظهور "كهربا" في تدريبات الأهلي

إلغاء

كورونا

كأس العالم للتزلج

تعرض شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، للإصابة أثناء مران الفريق المقام حاليًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتعرض الحارس الدولي السابق لكدمة في اليد، لكنه عاد لاستكمال التدريبات بعد الحصول على الإسعافات الطبية اللازمة.

ويعاني محمد الشناوي الحارس الأساسي من الإصابة بكدمة في ظهره تعرض لها خلال مباراة النجم الساحلي الأحد الماضي.

واستأنف الفريق الأول تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يعلن تعاقده مع مدرب جديد
» إثيوبيا لديها فيش وتشبيه مليان جرائم وتاريخ أسود في السدود
» إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار بمنطقة أبو رواش الأثرية
» بعد أزمة "ذا فويس".. هايدي محمد تحيى أولى حفلاتها
» شكوك حول مشاركة رمضان صبحي أمام الهلال السوداني
» التضامن تفتتح معرض ديارنا بالأقصر
» مصر والصين تبحثان سبل التعاون لوقف فيروس"كورونا"
» حقيقة تعاقد "النقاز" مع النجم الساحلى
» مليون و200 ألف جنيه ربح هذا اليوتيوبر في الشهر
» هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون.. رد حاسم لـ"الإفتاء"
» الأمن ينجح في كشف غموض مقتل طفلة شربين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:32 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني