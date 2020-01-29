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إلغاء كأس العالم للتزلج بسبب «كورونا»

الرياضة

إلغاء كأس العالم للتزلج بسبب «كورونا»
إلغاء كأس العالم للتزلج بسبب «كورونا»
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محمد عبد الحارس

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إلغاء

كورونا

كأس العالم للتزلج

أعلن الاتحاد العالمي للتزلج اليوم الأربعاء إلغاء منافسات كأس العالم للتزلج الألبي التي كانت مقررة في مدينة يانتشينج الصينية في فبراير المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل.

وكان من المفترض أن تشهد المدينة إقامة اثنين من سباقات كأس العالم في 15 و16 فبراير، وذلك للمرة الأولى في الصين، وكان سيأتي أيضا في إطار اختبار مواقع من المفترض أن تشارك في استضافة فعاليات أولمبياد بكين 2022 الشتوي.

وقال جيان فرانكو كاسبر رئيس الاتحاد العالمي للتزلج: "رغم أن معدلات الخطر في يانجتشينج منخفضة، إلا أن الأولوية لصحة الرياضيين وكل المشاركين."

فقد شهدت الأيام الماضية نقل منافسات في التصفيات المؤهلة لكرة القدم وكرة السلة والملاكمة في أولمبياد طوكيو 2020، إلى خارج الصين.


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