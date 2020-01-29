معيط: تشجيع الابتكار والموهوبين عنصر أساسي لتقدم الشعوب

29 يناير 2020 - 02:44 م

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، مبادرة جديدة تفتح للعاملين وأبنائهم، أبواب الإبداع والابتكار والتميز في شتى المجالات، بما يحفزهم لبذل قصارى جهدهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم ويشجعهم على الاتجاه إلى ريادة الأعمال، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يُمكنهم من الإسهام الإيجابي الفعَّال في بناء مصر الحاضر والمستقبل.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن وحدة «تكافؤ الفرص» ستنظم أول ملتقى لإبداعات العاملين وأبنائهم غدًا الخميس، يعرض خلاله 110 موهوبين أنشطتهم الثرية بالصوت والصورة في مجالات فنون الشعر، والموسيقى، والغناء، والإنشاد الديني، والطهي، والرسم، إضافة إلى المشغولات اليدوية والجلدية والخشبية والاكسسوارات.

قالت داليا فؤاد رئيس وحدة «تكافؤ الفرص» بوزارة المالية، إن هذه المبادرة تُعد أحد المسارات التي تنتهجها الوزارة لتحقيق «الرضا الوظيفي»، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني والتفاني في العمل وتحفيز الإبداع بين العاملين بوزارة المالية وأبنائهم، مشيرة إلى حرص الوزارة على تكريم المتميزين بما يدفعهم لاستكمال مسيرة تفوقهم؛ ليكونوا قدوة لغيرهم.

أضافت أنه سيتم تنظيم ملتقى الإبداع للعاملين وأبنائهم بشكل دوري، بحيث يتم الاستفادة من طاقات الموهوبين وتوظيفها على النحو الأمثل في خدمة الوطن، لافتة إلى أته سيتم توفير أماكن لعرض المنتجات والمشغولات اليدوية المشاركين في هذه المنتديات؛ بما يسهم في تسويقها وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل الإسهام الفعَّال في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر «2030».

أشارت إلى أن الوزارة تعمل دائمًا على تقدير الآباء والأمهات الذين حققوا المعادلة الصعبة، بأداء مهامهم الوظيفية بمختلف قطاعات الوزارة ووحداتها على أكمل وجه، ورعاية أبنائهم وتطوير مواهبهم وقدراتهم.