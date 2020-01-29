أمريكا وإيطاليا ترسلان طائرات لإجلاء مواطنيهم من الصين

تتجه طائرة تقل حوالي 240 أمريكيا تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، إلى قاعدة عسكرية جنوب كاليفورنيا عقب انتشار فيروس "كورونا" المدمر.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحكومة الأمريكية استأجرت طائرة لإجلاء الدبلوماسيين من القنصلية الأمريكية وغيرهم من المواطنين الأمريكيين.

حيث غادرت الطائرة قبل الفجر بالتوقيت المحلي، لتتوقف بعد ذلك في ألاسكا التزود بالوقود، وبعد ذلك غادرت متجهة إلى قاعدة مارس الجوية الاحتياطية بالقرب من ريفرسايد، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه كان من المقرر أن تطير إلى ولاية أونتاريو، لكن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، تم الإعلان عن تحويل الرحلة إلى قاعدة الاحتياط الجوي في مارس في ريفرسايد.

وقال كورت هاجمان، المشرف على مقاطعة سان بيرناردينو: "مركز السيطرة على الأمراض أخبرنا أن الرحلة ستتوجه إلى قاعدة مارس". ولم يقدم أي تفسير للسبب، مضيفًا: "لقد كنا مستعدين للأسوأ".

كما أعلنت وحدة الأزمات التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إرسال طائرة عسكرية غدا لإعادة المواطنين الإيطاليين من مدينة (ووهان) الصينية مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في أمريكا أن 20 مطارًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة سيقوم بالكشف عن الفيروس وفحص جميع الركاب.

ومن المقرر أن تغادر الطائرة العسكرية إيطاليا غدا، بمجرد الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات الصينية لتصل مباشرة إلى مطار (ووهان) مع طاقم طبي متخصص وممرضات ومعدات طبية كافية لضمان النقل الآمن، وعند الوصول إلى إيطاليا، سوف يتبع المواطنون إجراءات تحددها وزارة الصحة.

وأكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في أمريكا أن 20 مطارًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة سيقوم بالكشف عن الفيروس وفحص جميع الركاب.

وكانت الصين، أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 132 حالة وفاة و5974 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أنه سيتم تنظيم رحلة لإعادة المواطنين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والصحة والمعهد الوطني للأمراض المعدية (لازارو سبالانزاني).