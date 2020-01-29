هجوم حوثي على السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة

29 يناير 2020 - 04:57 م

زعمت ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، أنها شنا هجوما على مواقع داخل السعودية، فيما لم تعلق سلطات المملكة على هذه المزاعم.

وادعت جماعة الحوثي أن الاستهداف طال منشآت لشركة "أرامكو" النفطية ومطارين وقاعدة عسكرية.

وذكرت أنه تم استهداف منشآت لشركة "أرامكو" في منطقة جازان ومطاري أبها وجازان وقاعدة خميس مشيط بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة".

ولم تصدر السعودية حتى الآن أي تعقيب على هذا الإعلان، كما امتنع شركة "أرامكو" عن التعليق على الهجوم.