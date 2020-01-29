فيروس «كورونا» يهدد الأهلي في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، في مؤتمر صحفي لها عن الاشتباه في إصابة مواطنَين عائدَين من الصين بفيروس «كورونا» المستجد.

يأتي ذلك قبل ساعات من سفر النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يسافر الأهلي، غدًا الخميس، إلى السودان استعدادًا لملاقاة الهلال، السبت، في مواجهة مصيرية من أجل حسم التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وحسب آخر إحصائيات نشرتها منظمة الصحة العالمية، فقد أصيب بفيروس كورونا 4593 شخصًا في العالم أغلبيتهم في الصين التي سجلت 4537 حالة إصابة، فيما يشتبه في إصابة 6973 آخرين، في الوقت الذي نتج عن تلك الإصابات 106 حالات وفاة.