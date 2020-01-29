"ماكرون" يكشف عن تحرك تركي خطير بليبيا

29 يناير 2020 - 05:45 م

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، تركيا بنقل "مرتزقة سوريين" إلى ليبيا.

وقال الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس اليوم، إن أنقرة أخلّت بتعهدات اتفاق برلين، الذى انعقد من أجل إيجاد حلول للأزمة الليبية.

وأكمل أن باريس رصدت سفنا تركية تنقل مرتزقة إلى ليبيا.

وأكد ماكرون أن "فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية، وندين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية".

وكان قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، اتفقوا في 19 من يناير الجاري، على احترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في ليبيا.

واتفقت الدول المشاركة في مؤتمر برلين وهي الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، الصين، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات، الجزائر والكونغو، على أن لا حل عسكريا للنزاع في ليبيا، كما دعا المشاركون إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار.