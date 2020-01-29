«فودافون» تغادر مصر.. تفاصيل بيعها للسعودية

أعلنت شركة «STC » السعودية توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «فودافون» العالمية بخصوص الاستحواذ على حصة فودافون البالغة 55 % في شركة «فودافون مصر» بقيمة 2،392 مليار دولار أمريكي.

وبدوره قال ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن مناخ الاستثمار في مصر جاذب جدًا لكل الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن قرار خروج الشركة من مصر هو قرار استثماري بحت وله علاقة بخطتنا بتركيز اهتمامنا في الأسواق الأوروبية وأفريقيا.

وأضاف «فرومان» خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة للإعلان عن تفاصيل صفقة استحواذ شركة «STC » السعودية على حصة فودافون البالغة 55% في شركة «فودافون مصر» بقيمة 2،392 مليار دولار أمريكي، الأربعاء، أن «فودافون مصر هي الوحيدة خارج هذا النطاق الجغرافي»، مشيرًا إلى أن «هناك اتفاق تجاري بشأن استخدام العلامة التجارية وقيمة الصفقة متفق عليها بين الطرفين، وستظل فودافون بلونها الأحمر الشهير بنفس العلامة ولن تتغير قريبًا».

وأكد التزام فودافون مصر بكافة التزاماتها مع الحكومة ممثلة في مشروع التأمين الصحي الشامل وغيرها من الاتفاقات مع الشركاء وكل العقود مع جميع الأطراف من موردين وعملاء ملتزمين بها جميعا»، مشددًا على أنه «سنظل متواجدين في السوق المصري من خلال شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS )، والتي يبلغ عدد الموظفين في مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والإسكندرية نحو 7800 موظف».