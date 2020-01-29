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"الباز" يفتح النار على شيخ الأزهر بعد سجاله مع "الخشت"

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الطيب حسين

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شيخ الأزهر

محمد الباز

الباز

الخشت

اتهم الإعلامي محمد الباز، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالتعامل باستعلاء وعداء مع من يخالفونه الرأي.

جاء هذا خلال حقلته من برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، حيث قال: "شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تعامل خلال مؤتمر الأزهر الشريف للتجديد في الفكر الإسلامي بعداء وتعالٍ مع الدكتور عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ومع كل من يطرح رأيا يخالفه".

وأضاف أن مناقشة شيخ الأزهر وعثمان الخشت كانت كاشفة جدا، لافتا إلى أن "الخشت" كان يلقي محاضرة في جلسة التجديد في الفكر الإسلامي، وذهب بدعوة من منظمي المؤتمر، وألقى المحاضرة، موضحًا أن "الخشت" مذهبه قائم على أنه يريد أن يكون هناك عصر ديني جديد.

وتابع: "اللي حصل في المناقشة في المؤتمر يخليني مش متفائل، وأنا آخذ على شيخ الأزهر أنه يتعامل بعداء مع من يطرحون رأيا لا يعجبه، لأنه لما يقول الحداثيون يصدعوننا بالكلام عن التجديد، يعني أنه رافض الفكرة".


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