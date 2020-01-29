كارثة.. الصحة العالمية تدعو العالم لمواجهة "كورونا"

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دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي للتحرك من أجل مواجهة فيروس "كورونا".

وقررت المنظمة عقد اجتماع جديد للجنة الطوارئ التابعة لها على خلفية انتشار حالات الإصابة بالفيروس من الصين إلى العالم.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن لجنة الطوارئ ستعقد اجتماعا جديدا، هو الثالث خلال 7 أيام، بهدف تقييم ما إذا كان تفشي فيروس "كورونا" المنتشر من الصين، يعتبر حالة طوارئ على مستوى العالم أم لا، وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لوقفه.

وفي غضون ذلك، أوضح كبير الخبراء في المنظمة، مايك رايان، بعد عودته من الصين، أن مدير المنظمة، تيدروس أدان غيبرييسوس، قرر عقد اجتماع ثالث للجنة الطوارئ، المكونة من 16 خبيرا مستقلا، والتي سبق أن رفضت إعلان حالة طارئة في العالم، بسبب تسارع وتيرة انتشار الفيروس خارج الصين وانتقال العدوى بين البشر.

وأوضح رايان أنه تم رصد حالات الإصابة بالنوع الجديد لـ"كورونا" في 15 دولة فضلا عن الصين، مشيرا إلى أن "العالم كله بحاجة إلى تحذير واتخاذ إجراءات".


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