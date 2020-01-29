» بالفيديو.. حريق ضخم بناقلة نفط في الإمارات

29 يناير 2020 - 07:14 م

اشتعلت النيران في ناقلة نفط شمال غربي إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء.

جاء هذا بحسب ما ذكر مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة.

وحسب "رويترز" جاءت التعليقات في إشعار تم إرساله عبر البريد الإلكتروني للوكالة.

ووفقًا للمراسلة الصحفية كاتي مكيو، فإن الناقلة المشتعلة هي سفينة MV Osprey وهي تابعة لشركة نرويجية للأحمال الثقيلة.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن ممثل من UKMTO قوله إن الناقلة اشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة 4 مساءً، بينما كانت على بعد حوالي 40 كم قبالة ساحل الإمارات بين الشارقة وجزيرة أبو موسى.

وأضاف الممثل أنه لم يتضح عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متنها وقت وقوع الحادث.