العادات الشائعة الأكثر خطرًا على الأسنان

29 يناير 2020 - 07:39 م

حذر أحد كبار أطباء الأسنان في بريطانيا من تبني ما سماها بـ "البدع العصرية" التي أصبحت روتينًا صباحيًا شائعًا بين النساء بسبب الأضرار الطويلة المدى التي ستلحقها بالأسنان.

ومن بين الأضرار التي تصيب الأسنان، تناول فنجان من الماء الساخن والليمون. اللذين حلا محل كوب الشاي والقهوة الصباحي، بسبب التصور بأنه يجعل الإنسان أكثر صحة، ويشعره بالانتعاش، لكن الشاي والقهوة قريبان جدًا من الحيادية من حيث الحموضة، وأقل ضررًا منهما.

وقال الدكتور كريستوفر أور، إن ذلك يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان للنساء في منتصف العمر. وأضاف: "إننا نرى الآن مرضى في الخمسينيات والستينيات من العمر يأتون إلينا للعلاج من الأضرار الناجمة عن حمض الستريك".

تشمل عادات الأكل والشرب الصحية، تناول وجبة خفيفة من الفاكهة، أو مشروب من خل التفاح.

وقال الدكتور أور، إن هذه أيضًا من بين البدع الأكثر ضررًا للأسنان، إذ تشير التقديرات إلى زيادة بنسبة 50 في المائة جراء هذا النوع من الضرر خلال العامين الماضيين.

وعلى الرغم من تقديم السجائر الإلكترونية على أنها أكثر أمانًا من التدخين، لكن الأمر لا يبدو هكذا، فقد قد ارتبطت بعض المنتجات بتسوس الأسنان بسبب محتوى السكر وصحة اللثة نتيجة النيكوتين. كما أن جفاف الفم هو أيضًا أحد الأعراض، والتي يمكن أن تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، وتقرحات الفم، وكذلك تسوس الأسنان، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

شرب الخمور

شرب الخمور يشكل خطرًا على الأسنان خاصة في المساء، لأنه يصيب الفم بالجفاف، ويزيد من مستوى الحموضة ويضر بالأسنان. يحتوي النبيذ أيضًا على السكر، والذي يغذي البكتيريا الموجودة في الفم، والتي يمكن أن تغذي عملية تسوس الأسنان.

التخلص من البلاستيك

المواد البلاستيكية التي تحتوي على المشروبات الحمضية والسكرية مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات الغازية تضر بالأسنان، وتؤدي إلى تآكل من السائل الحمضي فيها.

إذا كنت ترغب في شرب مشروب غازي أو مشروب حمضي آخر، فمن الأفضل استخدام المعادن القابلة لإعادة الاستخدام عبر الإنترنت.

مضغ الأقلام

استخدام أسنانك لشيء لم تصممه الطبيعة له دائمًا هو أمر سيء. إذا حاولت مضغ الأقلام أو فتح العبوات أو عض أظافرك أو كسر الثلج.

وإذا كنت معتادًا على مضغ رأس القلم بانتظام، توقف عن تلك العادة، لأنك تخاطر بتآكل أسنانك، على مدى فترة طويلة من الزمن، فضلاً عن زيادة خطر العدوى. كما أن استخدام المفاتيح في الأسنان أمر خطيرًا للغاية، لأنه قد يؤدي إلى كسرها.

الفاكهة وبكتريا الفم

عند تناول الفاكهة، خاصةً ما إذا كانت تحتوي على السكر، فإنها تؤدي إلى تراكم البكتيريا في الفم. يقوم اللعاب بتحييد الحمض بشكل طبيعي خلال فترة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة، لكن يبدأ من جديد في كل مرة تأكل فيها شيئًا ما، لذلك إذا كنت تتناول وجبة خفيفة بشكل مستمر، فإن أسنانك تتعرض لهجوم حمضي من البكتيريا طوال اليوم.

حاول تجنب تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، لأن أسنانك تحتاج إلى وقت للتعافي من الأضرار الناجمة عن الطعام الذي تتناوله. إذا كنت قد أكلت شيئًا حمضيًا، فانتظر 30 دقيقة على الأقل قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة للسماح بتكوين ما يكفي من اللعاب لحماية مينا أسنانك.

التدخين

التدخين سيء للفم ويضر بالأسنان، لأنه يجعل رائحة الفم كريهة، وإذا كنت تعاني من مشاكل اللثة، فستزداد المشكلة سوءًا. كما أنه يبطئ شفاء أي جروح في الفم ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الفم.

المشروبات الرياضية

الأشخاص الذين يقبلون على تناول المشروبات الرياضية كجزء من ممارسة التمارين الرياضية، لديهم مستويات أعلى من تسوس الأسنان الناجم عن ارتفاع نسبة السكر في هذه المنتجات. يجب أن تحقق مسبقًا من محتوى السكر في مشروبك الرياضي أو وجبة خفيفة قبل تناولها.

احتكاك الأسنان في الليل

احتكاك الأسنان في وقت الليل يضرها بشدة، وإذا لاحظ تزايد هذه المشكلة لديك، تحدث إلى طبيب الأسنان عن الحلول الممكنة. يمكن أن يؤدي التشويش الليلي إلى صداع شديد عند الاستيقاظ. إذا تعرضت لهذا بانتظام، راجع طبيبك.

فرشاة الأسنان

على الرغم من أنه من الجيد تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا، إلا أنه قد يؤدي إلى تلف أسنانك ولثتك. يمكن أن يسبب مشاكل مثل تآكل المينا وإصابة اللثة، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى حساسية الأسنان. ويوصى باستخدام فرشاة أسنان كهربائية.