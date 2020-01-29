  • الأربعاء 29 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكويت

الكويت: هذا هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

الطيب

تعليق مفاجئ من "على جمعة" على تصريحات "الطيب"

أرشيفية

حقيقة منع المنتقبات من دخول جامعة القاهرة

كورنا

كارثة.. الصحة العالمية تدعو العالم لمواجهة "كورونا"

الباز

"الباز" يفتح النار على شيخ الأزهر بعد سجاله مع "الخشت"

الكويت

تعليق رسمي بشأن ظهور "كورونا" بالكويت

فودافون

«فودافون» تغادر مصر.. تفاصيل بيعها للسعودية

مدينة القدس

بيان ناري من الإفتاء ردًا على "ترامب"

تركي والخطيب

تركي آل شيخ يهدي الأهلي أغنية جديدة.. مفاجأة

مبارك

"الديب" يعلق على فقدان "مبارك" النطق

«فودافون» تكشف مصير العاملين في الشركة بعد بيعها

آخر الأخبار

فودافون
فودافون
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بدء فرز الأصوات في رئاسيات الجزائر

#

رقم تاريخي في اكتتاب "أرامكو" السعودية

#

ظهور مفاجيء لـ"لميس الحديدي" بعد الاختفاء .. فماذا قالت؟

#

القبض على لاعب مغربي في إسبانيا بتهمة السرقة

السعودية

فودافون

مصير العاملين

بيع الشركة

كشف ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون" مصر عن مصير العاملين والموظفين بالشركة بعد بيع أسهمها لشركة STC  السعودية.

وقال «فرومان» إنه تم مناقشة ذلك مع الشركة السعودية التي أبدت إعجابها وثقتها في موظفين فودافون وإدارتها، وهناك التزام من جانبها بالحفاظ على كل العاملين والموظفين وجميع القيادات الإدارية في الشركة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة للإعلان عن تفاصيل صفقة استحواذ شركة «STC » السعودية على حصة "فودافون" البالغة 55% في شركة «فودافون مصر» بقيمة 2،392 مليار دولار أمريكي، الأربعاء.

ومن جانبه، قال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الحكومية والقانونية بشركة فودافون مصر، عن علاقة الشركة المصرية للاتصالات والتي تمتلك 45% من فودافون مصر بهذه الصفقة، إن «الشركة المصرية الاتصالات لها حق أصيل وهو حق الشفعة في شراء الأسهم، وتقييم الأسهم لا يخضع لآراء الشركاء، ولكن لتقييم البائع والمشتري ومن بعد الفحص النافي للجهالة والتقييم وتحديد السعر يمكن المصرية استخدام هذا الحق لو أرادت لشراء بنفس السعر المتفق عليه».

وأضاف «عصام» أنه تم إخطار الشركة المصرية للاتصالات بتفاصيل الصفقة وتم لقاء بين مسئولي فودافون مصر ومسئولي المصرية للاتصالات أوضحنا فيه بنود مذكرة التفاهم وقيمة الصفقة، وخلال 3 أشهر سيكون هناك شكل كامل للاتفاق النهائي يتم عرضه على المصرية للاتصالات.

وكانت شركة «STC » السعودية قد أعلنت توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة فودافون العالمية بخصوص الاستحواذ على حصة فودافون البالغة 55% في شركة «فودافون مصر» بقيمة 2،392 مليار دولار أمريكي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» الهلال السوداني يُصدر قرارًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي
» اعتقال المصابين بـ"كورونا" فى كوريا الجنوبية
» «فودافون» تكشف مصير العاملين في الشركة بعد بيعها
» اندلاع الاشتباكات مجددًا في العراق
» بعثة الزمالك تصل أنجولًا استعدادًا لمباراة أول أغسطس
» بالفيديو.. حريق ضخم بناقلة نفط في الإمارات
» على صفقة القرن.. المغرب: نقدر جهود واشنطن
» تعليق رسمي بشأن ظهور "كورونا" بالكويت
» الزمالك يعلن تعاقده مع مدرب جديد
» أمريكا وإيطاليا ترسلان طائرات لإجلاء مواطنيهم من الصين
» هشاشة العظام.. المقاومة والعلاج

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني