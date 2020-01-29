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الرقابة الإدارية تضبط رئيس «مرسى علم» برشوة

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الرقابة الإدارية

مرسي علم

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، لحصوله على مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب أحد المحال التجارية التي تقدمت لاستخراج ترخيص تشغيل.

وذكر بيان للهيئة، مساء اليوم، أن المتهم قام باستغلال سلطات وظيفته ووضعه الوظيفي بالضغط على رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية رئاسته، وعرض عليه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة مقابل قيام الأخير بالتغاضي عن القرارات المنظمة الصادرة من محافظ البحر الأحمر في شأن تنظيم بعض الأنشطة المرخص بها للمحال داخل المناطق السكنية.

وجار عرض المتهم على النيابة العامة المختصة للتحقيق معه.


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