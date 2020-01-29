  • الأربعاء 29 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكويت

الكويت: هذا هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

الطيب

تعليق مفاجئ من "على جمعة" على تصريحات "الطيب"

أرشيفية

حقيقة منع المنتقبات من دخول جامعة القاهرة

كورنا

كارثة.. الصحة العالمية تدعو العالم لمواجهة "كورونا"

الباز

"الباز" يفتح النار على شيخ الأزهر بعد سجاله مع "الخشت"

الكويت

تعليق رسمي بشأن ظهور "كورونا" بالكويت

فودافون

«فودافون» تغادر مصر.. تفاصيل بيعها للسعودية

مدينة القدس

بيان ناري من الإفتاء ردًا على "ترامب"

تركي والخطيب

تركي آل شيخ يهدي الأهلي أغنية جديدة.. مفاجأة

مبارك

"الديب" يعلق على فقدان "مبارك" النطق

بعد إعلان صفقة القرن..

الكويت: هذا هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

عرب وعالم

الكويت
الكويت
Advertisements

الطيب

أخبار متعلقة
#

هذا ما فعلته الكويت لمنع انتشار " كورونا الجديد"

#

خبير عسكري: هذا هو السبب الحقيقي لقتل "سليماني"

#

الإفتاء: هذا الشخص الوحيد هو وريث هيثم زكي

#

أمير الكويت يكلف هذا الشخص بتشكيل الحكومة

الكويت

ترامب

صفقة القرن

أكدت الكويت، اليوم الأربعاء، أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، لا يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

جاء هذا في بيان لوزارة الخارجية الكويتية، كما أشارت إلى أنھا تقدر عاليا مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية.

وقالت في بيان: "الحل الشامل والعادل لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالمرجعيات التي استقر عليھا المجتمع الدولي وفي مقدمتھا إقامة دولتھا المستقلة ذات السيادة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتھا القدس الشرقية".

وذكرت أنها تقدر المساعي الأمريكية لإنھاء الصراع العربي الإسرائيلي، الذي امتد لأكثر من سبعين عاما وكان سببا في معاناة مريرة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وعامل ھدم لأمن واستقرار المنطقة، بحسب وكالة "كونا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» الهلال السوداني يُصدر قرارًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي
» اعتقال المصابين بـ"كورونا" فى كوريا الجنوبية
» «فودافون» تكشف مصير العاملين في الشركة بعد بيعها
» اندلاع الاشتباكات مجددًا في العراق
» بعثة الزمالك تصل أنجولًا استعدادًا لمباراة أول أغسطس
» بالفيديو.. حريق ضخم بناقلة نفط في الإمارات
» على صفقة القرن.. المغرب: نقدر جهود واشنطن
» تعليق رسمي بشأن ظهور "كورونا" بالكويت
» الزمالك يعلن تعاقده مع مدرب جديد
» أمريكا وإيطاليا ترسلان طائرات لإجلاء مواطنيهم من الصين
» هشاشة العظام.. المقاومة والعلاج

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني