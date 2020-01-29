» الهلال السوداني يُصدر قرارًا عاجلًا قبل مواجهة الأهلي

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الهلال السوداني
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الأهلي والهلال السوداني

مواجهة الأهلي

مباراة الأهلي والهلال

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السوداني قرارًا بمنع الجماهير ووسائل الإعلام من حضور تدريبات الفريق اعتبارا من اليوم وحتى موعد مباراة الأهلي.

وتأتي المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار مجلس إدارة الهلال السوداني في ظل السعي لتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلي والتي تعد نقطة فاصلة في تأهل الفريق السوداني إلى الأدوار النهائية من البطولة الإفريقية.

كان أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني رصد مبالغ مالية ضخمة لـ الجهاز الفني ولاعبي الفريق من أجل تخطى عقبة الأهلي المقرر إقامتها السبت المقبل.

وأكدت  صحيفة "كفرووتر" السودانية إن رئيس الهلال السوداني وعد لاعبيه بصرف مكافآت مالية كبيرة للغاية ستكون الأكبر في حال الفوز على الأهلي وحسم التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة الإفريقية.

وأضافت أن رئيس الهلال عقد جلسة معنوية مع لاعبيه والجهاز الفنى من أجل الشد من أزرهم قبل مواجهة الأهلي وطالب ببذل أقصى جهد ممكن فى المباراة من أجل الفوز بها.

وكان الهلال السوداني تقدم بشكوى إلى الكاف ضد تعيين الحكم المغربي لإدارة المباراة المرتقبة ضد الأهلي وطالب الهلال بتغيير الطاقم التحكيمي.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية بـ10 نقاط، مقابل 9 نقاط للنجم الساحلي، ومثلهم للهلال السوداني، ثم يأتي بلاتينيوم في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

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