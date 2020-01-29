عبدالله السعيد يغيب عن مواجهة الأهلي

قال الإعلامي، أحمد شوبير إن عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، سيغيب عن مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " قائلا: «عبد الله السعيد يغيب عن مباراة بيراميدز القادمة ضد الأهلي المقرر لها 6 فبراير باستاد الدفاع الجوي بسبب تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة" .

ويعد عبدالله السعيد احد أهم اللاعبين داخل فريق بيراميدز فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها.