بالفيديو.. استغاثة طالب مصري في الصين

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الصين

كورونا

ووهان

طاب مصري

بعث طالب مصري يعيش في مدينة ووهان الصينية، باستغاثة، موضحًا أن فيروس "كورونا"  ينتشر بين المواطنين "بشكل غريب".

وقال الطالب الذي يدعى يوسف أحمد، إن حظر تجول وصحي فرضا بالكامل في المدينة، على خلفية تفشي فيروس "كورونا"، بهدف منع انتشاره.

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم": "مفيش مطارات ولا طيارات ولا قطارات ولا مواصلات عامة، ومش بنخرج تقريبا من الجامعة".

وأضاف أن فيروس "كورونا" ينتشر بين المواطنين "بشكل غريب"، مضيفا: "معايا 2 مصريين في الجامعة، وفي المدينة ما يقرب من 350 مصريا".

وأوضح أنه يرغب بالخروج من المدينة هو والمصريون حفاظا على حياتهم: "فيه مستشفى جديدة بيبنوها، وكل يوم أعداد المصابين بتزيد بشكل مخيف".


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