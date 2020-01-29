» أسعار الذهب ترتفع خلال تعاملات اليوم

سجَّلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، 29 يناير 2020 في مصر، ارتفاعا ملحوظا، في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc "، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء ، 29 يناير 2020.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا، ارتفاعا لـ 694 جنيها اليوم.

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة إلى 794 جنيها.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 حوالى 594 جنيها اليوم.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5552 جنيها.