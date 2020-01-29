بسمة وهبة تكشف تفاصيل نجاتها من الموت في شقتها

29 يناير 2020 - 10:30 م

سردت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل خطيرة عن حريق نشب في شقتها وتعرضها للموت، قائلة: "دخلت فى غرفة نومى عشان أنام وشغلت الدفاية عشان البرد. وقلقت بعد ساعات من النوم على صوت غريب بغرفة النوم، حاجة بطرقع".



وأوضحت "بسمة وهبة" خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة on _e، يوم الأربعاء أنه بعد ذلك فتحت عينها فوجدت نور شديد مضيفة: "فقلت مين اللى فتح النور عليا وأنا فى غرفتي، وبعد كده شفت ولعة كبيرة، فى الأول قلت إنه حلم بس بعد كده حسيت بالحريقة وعلى الفور قمت بالخروج من الغرفة ومعي زوجي".



وأشارت إلى أن زوجها قام بجلب فوطة كبيرة، وقام بوضعها على النار وأخمدت النيران التي كانت ستتسبب فى حريق كبير بشقتها، لافتة إلى أنها ذهبت لجلب المياه ولكن زوجها منعها من إلقاء المياه على النيران.

