خبر صادم لجماهير الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن صدمة لجماهير الأهلي قبل لقاء الهلال السوداني.
وقال "زكي" في برنامجه: هناك حيرة كبيرة في اختيار رمضان صبحي للسفر مع الفريق إلى السودان أو لا.
وأضاف: رغم أنه يشارك في التدريبات إلا أن الخبير الألماني الذي كان يشرف على علاجه نصح بضرورة إراحته لمدة أسبوع أو 10 أيام آخرين حتى لا تعاوده الإصابة.
وتابع: الأقرب أنه سيسافر مع الفريق لتحفيزه لكنه لن يشارك.
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