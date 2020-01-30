خبر صادم لجماهير الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني

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كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن صدمة لجماهير الأهلي قبل لقاء الهلال السوداني.

وقال "زكي" في برنامجه: هناك حيرة كبيرة في اختيار رمضان صبحي للسفر مع الفريق إلى السودان أو لا.

وأضاف: رغم أنه يشارك في التدريبات إلا أن الخبير الألماني الذي كان يشرف على علاجه نصح بضرورة إراحته لمدة أسبوع أو 10 أيام آخرين حتى لا تعاوده الإصابة.

وتابع: الأقرب أنه سيسافر مع الفريق لتحفيزه لكنه لن يشارك.

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