"أنا أول المصابين بأنفلونزا الخنازير".. اعتراف قاس لمذيع الحياة

30 يناير 2020 - 11:10 ص

رد الإعلامي حسام الحداد، على الأنباء التي تداولها البعض بشأن إصابته بمرض أنفلونزا الخنازير، قائلا: "أنا من أوائل الناس اللي أصيبت بمرض أنفلونزا الخنازير، وأول مرة أعلن ذلك على الهواء".



وأضاف "الحداد" خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة": "ذهبت إلى المستشفى وتعافيت بعدما أخذت الدواء اللازم".



وعن انتشار فيروس كورونا، قال الإعلامي: "هذا الفيروس منتشر منذ الستينيات، مناشدًا المواطنين بالتوجه على الفور إلى المستشفى في حال شعورهم بأي أعراض للمرض".

