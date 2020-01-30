إعلامية: لو خلعت الحجاب هخش النار.. وكريمة يرد

30 يناير 2020 - 11:24 ص

وجهت الإعلامية مروة سالم، سؤالا للداعية أحمد كريمة، بشأن خلعها الحجاب وهل سيكون ذلك سببًا في دخولها النار؟.

ورد "كريمة" خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، على سؤال الإعلامية، قائلاً: "لا يملك أحد في الإسلام أن يحكم على أحد بالدخول إلى جهنم أو الجنة".

وأضاف: "حتى الرسول لا يستطيع أن يتحدث في هذا الأمر، إلا إذا أعلمه الله، معقبًا: "أننا نعيش في زمن التدين المغشوش، فالبعض يتظاهر بالتدين، ولا يتقى الله في أفعاله".

ولفت إلى أن بعض السائقين يقومون بتشغيل القرآن الكريم، وفي نفس الوقت لا يقوم بتشغيل العداد، معقبًا: "إيه اللي نفعه بشريط القرآن اللي مشغله".