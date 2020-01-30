  • الخميس 30 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بأحضان وقبلات.. نتياهوا يستقبل السجينة الإسرائيلية

بأحضان وقبلات.. نتنياهو يستقبل السجينة الإسرائيلية في مطار موسكو

العمالة الاجنبية

الاستغناء عن 25 ألف وافد في الكويت

محمد الخشت،

عقوبة قاسية لمخالفي حكم حظر ارتداء النقاب بالجامعات

خبر صادم من "الصحة" عن فيروس كورونا

الصين تعلن حصيلة مرعبة جديدة لضحايا "كورونا"

الدكتور أحمد كريمة

إعلامية: لو خلعت الحجاب هخش النار.. وكريمة يرد

الإسكندرية

زلزال يضرب الإسكندرية بقوة 5.3 درجة

الإعلامي حسام الحداد

"أنا أول المصابين بأنفلونزا الخنازير".. اعتراف قاس لمذيع الحياة

كنيسة في القدس مقابل عفو بوتين عن سجينة إسرائيلية

كنيسة في القدس مقابل عفو بوتين عن سجينة إسرائيلية

برشلونة وريال مايوركا

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

ترامب

بعد إعلان صفقة القرن.. وحدة أمريكية خاصة لمواجهة هذا الخطر

إعلامية: لو خلعت الحجاب هخش النار.. وكريمة يرد

آخر الأخبار

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إعلامية كويتية تفتح النار على ابنة الفيشاوي:"انحلال"

#

وزير التعليم العالي يرد: "مكنش موجود" والبرلماني يرد بمستندات تثبت وجوده

#

إعلامية شهيرة تتخلى عن الحجاب وتستعرض جمالها

#

أحمد حسن يرد هجوم "ساويرس" على الحجاب بتدوينة نارية

بطولة

كاس

مباريات

مسابقات

مختلفة

وجهت الإعلامية مروة سالم، سؤالا للداعية أحمد كريمة، بشأن خلعها الحجاب وهل سيكون ذلك سببًا في دخولها النار؟.

ورد "كريمة" خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، على سؤال الإعلامية، قائلاً: "لا يملك أحد في الإسلام أن يحكم على أحد بالدخول إلى جهنم أو الجنة".

وأضاف: "حتى الرسول لا يستطيع أن يتحدث في هذا الأمر، إلا إذا أعلمه الله، معقبًا: "أننا نعيش في زمن التدين المغشوش، فالبعض يتظاهر بالتدين، ولا يتقى الله في أفعاله".

ولفت إلى أن بعض السائقين يقومون بتشغيل القرآن الكريم، وفي نفس الوقت لا يقوم بتشغيل العداد، معقبًا: "إيه اللي نفعه بشريط القرآن اللي مشغله".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» شركة لمكافحة الفيروسات تتجسس على مستخدميها
» لماذا استعانت أصالة بخبير تجميل؟
» "كورونا" يصل إلى دولة جديدة
» حريق بغرفة نوم بسمة وهبة.. التفاصيل خطيرة
» استقالة وزيرة كويتية بعد شهرين من أداء القسم أمام أمير البلاد
» سرقة 300 ألف دولار من فاشينستا كويتية شهيرة
» الإمارات.. الغيرة تدفعه لكتم أنفاس زوجته وإشعال النيران فيها
» تدهور الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والشناوي يعلق: ادعولها
» مليون و320 ألفا.. التهرب الضريبي يقرر تأييد حبس سعد الصغير
» بعثة الأهلى تطير للسودان برئاسة "الخطيب"
» حفيد عادل إمام يكشف علاقته بجده ورأيه في أعماله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:11 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني