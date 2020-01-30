» شركة لمكافحة الفيروسات تتجسس على مستخدميها

30 يناير 2020 - 11:45 ص

فجر أحد المبرمجين، ويدعى فلادمير بالانت مفاجأة غير متوقعة بشأن قيام شركة Avast المسئولة عن تطوير أحد أشهر برامج مكافحة الفيروسات في العالم، بالتجسس على بيانات مستخدميها وتسريب بياناتهم.

وتوصل المبرمج إلى أن الشركة تحصل على بيانات المستخدمين من الحواسب والأجهزة المزودة ببرنامج مكافحة الفيروسات الذي طورته لتبيعها إلى شركات أخرى عن طريق شركة وسيطة تدعى Jumpshot، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وتقوم شركة Jumpshot ببيع تلك المعلومات بعد حصولها عليها من Avast، إلى شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وغيرها من الشركات الصناعية، وهي المعلومات التي تشمل عمليات البحث التي يقوم بها المستخدمون، والمواقع التي يزوروها ومقاطع الفيديو التي يشاهدونها عبر يوتيوب.

وتحتاج الشركات المختلفة إلى تلك المعلومات، من أجل معرفة ما يفضله المستخدمون، لاستغلاله في عمليات الدعاية وجعلها تتناسب مع أهوائهم.